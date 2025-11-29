佐賀県吉野ケ里町の財政協働課長だった男性＝当時（58）＝が昨年死亡したのは、伊東健吾町長のパワハラ発言が原因だとして、遺族は28日、その因果関係も含めた公務災害認定を求める書類を、地方公務員災害補償基金の県支部に提出した。9月にパワハラに当たると認定した町の第三者委員会は、死亡との因果関係は調査外として評価しなかった。遺族によると、男性は昨年11月に亡くなる前、同支部に公務災害認定を請求していたが、