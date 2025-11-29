福岡県八女市の書家、川島久美子さん（77）＝雅号・翔圓＝が喜寿を記念して初の個展「マイヒストリー川島翔圓書展」を同市吉田の市岩戸山歴史文化交流会「いわいの郷」で開いている。30日まで。小学生の頃に書塾に通い始め、福島高書道部で腕を磨き、久留米市の書家、倉富康堂さん（故人）の教えを受けながら、約50年前から八女市で教室を主宰してきた。生徒の作品展は毎年開くが、自身の個展は初めて。「喜寿によせて、自分