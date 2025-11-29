JR九州が博多−肥前鹿島間で運行している特急「かささぎ」を、1日上下14本から10本に減らす方針を示したことについて、佐賀県鹿島市の松尾勝利市長は28日に開会した市議会定例会で、「JRには利便性やイメージの低下にならないよう本数の維持を申し入れていた。納得できない」という考えを表明した。松尾市長は議案の提案理由説明の冒頭で言及。「元々あった45本が14本に減り、市民生活や観光需要に大きな影響を与えている。鉄