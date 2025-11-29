福岡県立朝倉東高の生徒が経営する地域の特産品を使った商品の開発・販売会社「EasterInc.（イースター・インク）」が22日、佐賀県鳥栖市本鳥栖町の商業施設「フレスポ鳥栖」で、新商品発表会と即売会を開いた。福岡県外でのイベントは初めてで、生徒COO（最高執行責任者）の高（こうの）桜子さん（18）は「佐賀県の皆さんにイースター・インクのことを知ってほしい」と、知名度アップに期待を寄せた。会社は同校で商業を学