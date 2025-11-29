道の駅おおとう桜街道（福岡県大任町今任原）で、約65万球の発光ダイオード（LED）を使ったイルミネーションが幻想的な光を放ち、来場者を楽しませている。16回目の今年のテーマは「未来への光−oto万博イルミネーション」。メインは、命輝く未来を光で表現し、大阪・関西万博を再現することで、道の駅を“地域の万博パビリオン”として演出した。満天の星を連想させる約90メートルの散策路なども人気を集める。点灯は2月1日