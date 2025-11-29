ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が28日、みずほペイペイドームで契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸5億5千万円プラス出来高払いでサインした(金額は推定)。来季は7年契約の4年目。けがに泣いた今季を振り返り、来季の全試合出場を誓った。「143試合出られなかったことが申し訳ない。日本一はうれしかったけど、われに返ると何もできていないというのが一番の印象です」。開幕直後に腰の手術を受け、シーズン終盤には左脇