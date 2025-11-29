北九州市の書家を中心に約400点の作品が並ぶ「第59回北九書の祭典」（西日本新聞社など後援）が30日まで、戸畑区の北九州市立美術館で開かれている。和歌や中国古典を題材にした書や篆刻（てんこく）などがあり、最高賞の中国駐福岡総領事館賞には川崎町の三木清雲さんの作品が選ばれた。祭典委員会の師村妙石会長は「躍動感があり、訴えてくる魅力がある」と評した。台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁を機に日中関係が