会社員や公務員が保有する健康保険証の有効期限が12月1日で切れる。これで既存の保険証は全て失効することになる。政府はマイナンバーカードに保険証機能を持たせたマイナ保険証への切り替えを促すが、利用率は伸び悩む。医療現場で混乱が生じないように柔軟な運用を求めたい。期限切れとなるのは企業の健康保険組合や公務員の共済組合などの保険証で、対象者は約7800万人に上る。失効後に医療機関を受診する際は、マイナ