佐賀県みやき町簑原の「山田ひまわり園」で遅咲きのヒマワリが見頃を迎えている。晩秋のヒマワリは珍しく、来園者は約6千平方メートルを彩る黄色の大輪を楽しんでいる。12月6日まで。地元住民らでつくる団体が2001年、休耕田を活用しようと棚田にヒマワリを植えたのが始まり。メンバーの高齢化により団体が24年度末で解散したため、今年6月に町の商工会や観光協会など5団体を中心に「山田ひまわり園実行委員会」を立ち上げた。