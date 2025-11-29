29ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØLIFE¡ÁÌ´¤Î¥«¥¿¥Á¡Á¡Ù(Ëè½µÅÚÍË11:00¡Á)¤Ë¤Ï¡¢46ºÐ¤Ç¼ãÇ¯À­¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿²È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ØLIFE¡ÁÌ´¤Î¥«¥¿¥Á¡Á¡Ù¤è¤ê (C)ABC¥Æ¥ì¥Ó6Ç¯Á°¡¢46ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë¼ãÇ¯À­¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë²¼ºä¸ü»á¡£¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤­¤ë´õË¾¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¡¢µþÅÔ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£65ºÐÌ¤Ëþ¤ÇÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¼ãÇ¯À­¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ