30日放送のABCテレビ・テレビ朝日系トークバラエティ番組『新婚さんいらっしゃい!』(毎週日曜12:55〜)には、ニッチな婚活イベントで結ばれた新婚さんが登場する。『新婚さんいらっしゃい!』より (C)ABCテレビ30日は、結婚を機に大阪から北海道に移住し、牧場の妻として奮闘する新婚さんが登場。夫が、父と営むのは約60ヘクタール＝東京ドーム13個分もの広さの牧場で、約100頭の乳牛を飼育。搾乳は1日2回、掃除・餌やりは1日3回を早