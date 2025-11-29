プロフィギュアスケーターの宇野昌磨が、12月3日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。宇野昌磨＝テレビ朝日提供オリンピックで日本フィギュア界最多となる3個のメダルを獲得した宇野。去年5月に競技生活を引退したが、アイスショーの準備のため1日6時間リンクにいることもあるという。現役時代は、体の疲労も考え、1日4時間程度の練習だったが、今は別の出演者にスケートを教えた