11月上旬開催の佐賀「唐津くんち」でトンだ珍事が発生しました。職業不詳の39歳男が無銭飲食で逮捕され、取り調べに「唐津くんちの時は無料だと思った」と供述したということです。ンなアホな。たしかによそのお宅を訪れてもてなしを受ける「ふるまい」という習慣があり、昔は知らない人が勝手に上がり込んできて飲み食いした、という話も耳にはします。しかし、今はその家の知り合いか、知人が連れてきた人しか入れません。