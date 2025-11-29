Ｊ１清水は２８日、静岡市内でアウェー・湘南戦（３０日）に向けて一部非公開で調整を行った。今夏、浦和から加入したＦＷ高橋利樹は、８月１０日の広島戦（０△０）で移籍後初出場を果たして以降、前節のＣ大阪戦（１１月９日、１●４）まで１２試合連続で出場。リーグ後半戦でチーム最多となる４得点を記録し、自身のＪ１リーグでのキャリアハイを更新中だ。高橋は「数字に満足はしていない。さらに得点を重ね、チームが上位に