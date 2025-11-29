FA権を行使し、他球団へと渡った選手が28日時点で3人となりました。DeNAの伊藤光選手は楽天に移籍。36歳での決断。今オフFA移籍の第一号となりました。日本ハムの松本剛選手は2年総額2億5000万円(金額は推定)で巨人へ。亀井善行氏らがつけた背番号「9」を背負います。『ガッツマン』の愛称で知られ、24年のDeNA日本一に大きく貢献した桑原将志選手は西武に入団。プロ15年目でパ・リーグは初挑戦となります。国内FA宣言選手はソフト