「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）京都大賞典４着から臨むアドマイヤテラは金曜朝、栗東坂路を躍動感たっぷりに登坂して準備を進めた。友道師は「変わりないですね。前走はいかにも休み明けという感じ。使った上積みはあると思いますし、ジョッキーも前走と違って前向きさが出てきたと言っていました」と納得の口ぶりだ。「体がしっかりしてきて成長を感じます。ポジションも取れるようになってきている」と目を細めた。