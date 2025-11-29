この週末は西日本や東日本を中心に穏やかに晴れて、行楽日和・紅葉狩り日和になるでしょう。来週後半は急に本格的な冬がやってきそうですので、冬本番の寒さや雪への備えを進めておくのがオススメです。きょうは、冬型の気圧配置が次第に緩んで、西から高気圧に覆われるでしょう。このため、日本海側の天気も次第に回復して、広い範囲で晴れそうです。ただ、北日本は天気が小刻みに変わり、あすには前線を伴った低気圧が進んできま