2025年の締めくくり！ あのブルネル賞を受賞した「WEST EXPRESS 銀河」の実車が京都鉄道博物館にやってきます。今回の特別展示は、現役の営業路線とつながっている引込線を活用して実施されるもので、期間は2025年12月18日〜24日まで。さらにクリスマスイブには、車内で一夜を過ごせる夜更かしイベントも開催されるとのことです。【参考】ウエストエクスプレス銀河、DENCHA、リゾート雪月花……国際鉄道デザインコンペ「ブルネル