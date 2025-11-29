人口1,000人当たりの万引き認知件数が、過去に7年連続ワースト1位だった香川県。この状況を改善しようと、香川大学は、警察と連携して独自の取り組みを続けています。万引きをさせないためには「光」「音」「ポスター」「店員のあいさつ」のうち、どれが心理的に最も効果があるかを検証する全国で初めての”疑似万引き”実験が行われ、結果がまとまりました。 【写真を見る】万引きさせないために心理的に最も効果が