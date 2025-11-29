SNS、ショート動画の無限スクロール、YouTube……。刺激にあふれる現代では、油断していると「人生の時間」がいつのまにかどんどん過ぎていってしまう。そんないま求められるのが「一点集中」の力だ。18言語で話題の世界的ベストセラー『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』について、訳者の栗木さつき氏に話をうかがった。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）脳は「目新しいもの」が大好き――『一点集