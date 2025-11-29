「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）ワールドランキング１位のカランダガンは金曜朝、東京競馬場の国際厩舎内の追馬場で十分に運動した後、ダートコースをキャンターで１周した。グラファール師は「軽めの運動でしたが、スムーズに動けていました。全て順調で、レースに向けて仕上がっています。枠順はパーフェクトで、満足しています。土曜も同じく軽めの調教をする予定です」と話した。