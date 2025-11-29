波乱万丈の人生を生きた、国民的名優の渥美清さん。病気で演じることが苦しくなった晩年も、国民的映画『男はつらいよ』シリーズの主演を演じ続けた。体の不自由な子のファンレターに渥美さんが送った「想像を超えた」言葉とは？テレビ番組での共演をきっかけに渥美さんと親友同士になった黒柳徹子さんと、『男はつらいよ』の山田洋次監督が語り合う。※本稿は山田洋次・黒柳徹子『渥美清に逢いたい』（マガジンハウス、2024年9月5