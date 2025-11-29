日本高野連が若手指導者育成のために開く2泊3日の研修会「甲子園塾」が28日、大阪市内で始まった。受講者は指導歴が原則10年未満の監督らで、参加者27人のうち軟式の指導者も6人招かれた。今夏に高校日本代表監督を務めた小倉全由氏が講師を務め、「自分の姿を子供たちに見せる。それが体罰を用いない指導だ」と強調。宮崎商（宮崎）の橋口光朗監督も登壇し、21年夏の甲子園で新型コロナウイルス集団感染による出場辞退の経験