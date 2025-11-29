「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）午前８時に登場したブレイディヴェーグは２８日、角馬場→美浦Ｂへ。キャンターで１周半流して体をほぐし、決戦に備えた。宮田師は「去年もダートはよく使っていました。マイルを使っていた時は坂路中心でしたが、距離を延ばすのでリズム良く、人との呼吸を合わせるように。体の張りや毛ヅヤはいいですし、体調はいいですよ」と力強くうなずいた。