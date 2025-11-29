日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、11月28日に放送された情報番組「Oha！4」（日本テレビ系）に出演。代打出演していたラルフ鈴木アナからの「『ZIP！』にも行こうかな」という申し出を「大丈夫！結構です！」と断った。水卜麻美アナと河出菜都美アナが、“映えスポット”での写真の撮り方についてやり取りを交わし、水卜アナはいつも虚無の表情でピースをしていると言うと、河出アナは海外のインフルエンサーはありのままで写