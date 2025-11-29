女子プロレス「スターダム」のタッグリーグ「ゴッデス・オブ・スターダム」レッドゴッデス公式戦（２８日、京都）でＳａｒｅｅｅ（２９）、叶ミク（２５）組がなつぽい（３０）＆安納サオリ（３４）を撃破し、ブロック２位突破を果たした。決勝トーナメント進出のためには勝利が絶対条件のＳａｒｅｅｅ、叶組は序盤から積極的な攻めを展開するも、なつぽいと安納の連係攻撃の前に徐々に追い詰められていく。１０分過ぎ、リン