ソフトバンクの伊藤が80万円増の年俸900万円でサインした。昨オフにFA移籍した甲斐の人的補償として巨人から加入。今季は救援などで5試合に投げて無失点だった。今季は春季キャンプから先発で調整したが、来季はリリーフ一本で勝負するつもりだ。「中継ぎの方が自信を持って投げられている。まずは開幕1軍に入り50試合投げたい」と抱負を語った。