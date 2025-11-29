なでしこジャパンの主将を務めるＭＦ長谷川唯（２８＝マンチェスター・シティー）が、攻撃面の活性化に積極性をポイントに挙げた。国際親善試合カナダ戦（２９日、長崎・ピーススタジアム）を翌日に控えた２８日の練習後、取材に応じた長谷川は「ここ最近、得点を取れていないときはシュートが少ない。思い切って振る回数が少ない。もちろん確率が低かったらつなぐことはあるけど、そもそもシュート数が少なくてチャンスになっ