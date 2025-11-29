「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）京都大賞典で初重賞Ｖを飾ったディープモンスターが勢いそのままにＧ１獲りへ挑む。金曜朝は角馬場での軽い運動で調整。兼武助手は「調整過程も普段通りで、追い切った後もいい意味で変化はありません」と順調さをアピールした。メンバー最年長タイの７歳だが「先を見越して使ってきたことがカチッとハマった感じがします。若い頃はすぐカッとなる性格でしたが、大人になって行きたがる