大相撲九州場所で初優勝し、大関昇進を果たした安青錦（２１＝安治川）が母国ウクライナでも注目を集めている。同国メディア「ＺＮ．ＵＡ」は「ウクライナ人力士が日本の大相撲で同国史上初となる大関昇格を果たす」と題する記事を掲載。安青錦の偉業を特集した。同記事では「１１月２６日、日本相撲協会の理事会が開かれ、ウクライナ出身の安青錦、ダニーロ・ヤブグシシン（本名）が大関に昇進した。大関は大相撲で２番目に高