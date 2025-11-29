２００３年９月にスタートした読売テレビの長寿バラエティー番組「発見！仰天！！プレミアもん！！！土曜はダメよ！」（土曜・後４時）が２９日、「９００回突破記念！」と銘打ち、通常より５分間延長して放送される。司会の藤井隆（５３）とレギュラーパネリストのＹＯＵは、同局の番組で００年１０月から共演を続ける仲。四半世紀を超えてタッグを組む“叔母と甥（おい）”が「土ダメ」への愛を語った。（田中昌宏）番組