第１０４回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）に向け、近畿地区６つの代表校の監督が２８日、大阪市内で共同記者会見に臨んだ。大会２日目に青森山田と初戦を戦う初芝橋本（和歌山）の阪中義博監督（４６）は“黒田イズム”ごとの強豪撃破を誓った。阪中監督は会見の中で、「選手たちから楽しみという言葉しか出てきていない」と、高揚感を漂わせた。「やるからには０％はない。可能性に懸けて戦いたい」と気合。