プロボクシング世界３階級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝がスーパーバンタム級転向初戦に向け、世界同級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝からダウンを奪ったＷＢＡ世界同級２位ラモン・カルデナス（３０）を相手にスパーリングをしている。来年５月に井上戦が期待されるだけに、これ以上ない練習相手に恵まれた。中谷が今、感じていることをつづる「ＢＩＧＢＡＮＧ！」。第８回は米国合宿の手応えと、打倒・井上へ