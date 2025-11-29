◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第２日（２８日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）ツアー２１勝の鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が８位で出て３連続を含む５バーディー、２ボギーの６９をマークし、通算５アンダーでトップと１打差の２位に浮上した。８月に３０代初Ｖを飾った後、５戦予選落ちと山あり谷ありだった今季の最終戦を、メジャー９年ぶり