◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン第２日（２８日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）２度賞金王に輝いたツアー通算２０勝の谷口徹（５７）＝フリー＝がホールアウト後、第一線を退くことを明かした。８位で出たが１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７７と崩れ、通算イーブンパーの８２位で予選落ち。賞金ランキングを１３６位から上げられずシーズンを終了。来季シード獲得を逃した