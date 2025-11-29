ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が２８日、恩師のために復活のトリプルスリー（打率３割、３０本塁打、３０盗塁）を誓った。東京・南青山の球団事務所で契約更改を行い、現状維持の年俸５億円（金額は推定）でサイン。７年契約の６年目となる来季はプロ１年目に２軍で指導を受けた池山新監督の下で迎え、二塁からのコンバート案もあるが「監督と出会っていなかったら、間違いなく今の僕の打撃フォームはなかった。池山さんには