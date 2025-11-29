日本ハムが、ヤクルトを戦力外となった西川遥輝外野手（３３）を獲得することが２８日までに分かった。来週にも発表される見通し。１１〜２１年まで日本ハムでプレーした西川は、盗塁王４度、ベストナイン２度、ゴールデン・グラブ賞４度など、俊足巧打の外野手として１６年の日本一にも大きく貢献した。人気もトップクラスだったが、２１年オフに球団が契約保留手続きを行わない“ノンテンダー”とすることを発表。自由契約と