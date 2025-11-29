近畿、中四国などのマスコミ各社のカメラマンで構成する関西写真記者協会（加盟６７社）は２８日、２０２５年度の協会賞を発表した。新聞・通信部門の「スポーツ部門」金賞には、報知新聞社の朝田秀司記者が撮影した「一撃」＝写真＝が選ばれた。昨年１２月のＩＢＦ世界バンタム級タイトルマッチで、王者の西田凌佑が挑戦者をマットに沈め、初防衛に成功した瞬間を捉えた。テレビ・ニュース部門の協会賞は読売テレビ放送の「