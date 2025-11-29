香港ジョッキークラブは２７日、香港北部・新界地区大埔の高層住宅群で２６日に起こった火災の被害者へ１億７０００万香港ドル（日本円で約３４億円）を寄付することをＨＰで発表した。「香港ジョッキークラブは、昨日大埔ワンフック・コートで発生した悲惨な火災に深い悲しみを覚えています。ご家族を亡くされた方々へ哀悼の意を表するとともに、火災により負傷や損失を被られた全ての方々に心よりお見舞い申し上げます」と哀