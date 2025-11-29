W杯ジャンプ女子個人第3戦で優勝した丸山希＝28日、スウェーデン・ファルン（ロイター＝共同）【ファルン（スウェーデン）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは28日、スウェーデンのファルンで女子個人第3戦（ヒルサイズ＝HS95メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が94メートル、91メートルの合計229.6点で優勝した。W杯初勝利となった今季の個人第1戦から開幕3連勝。高梨沙羅（クラレ）は187.3点で9