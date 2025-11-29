東京都は、物価高対策の一環として、都の公式アプリに登録した都民に1万1000円相当のポイントを付与する方針を発表しました。都は28日、物価高対策として追加の補正予算案を発表しました。▼都の公式アプリ「東京アプリ」でマイナンバーと連携した15歳以上の都民に、1人1万1000円相当のポイントを付与することや、▼来年1月から再来年3月に生まれる新生児1人につき3万円を給付する施策などが盛り込まれています。都は、すでに八丈