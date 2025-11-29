国の文化審議会は、ユネスコの無形文化遺産に新たに登録する候補として、「神楽」と「温泉文化」を提案することを決めました。ユネスコの無形文化遺産への登録を目指す新たな候補として選ばれたのは、民俗芸能「神楽」と「温泉文化」です。「神楽」は、神社祭礼などの機会に五穀豊穣や日々の安寧を祈って演じられるものです。今後、来年3月末までにユネスコ事務局に2件同時に提案書を提出するということです。審査の優先順位は「神