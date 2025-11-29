チェイビスはファンの心を掴んだが…(C)産経新聞社大半の助っ人が入れ替わるかもしれない。プロ野球の保留者名簿が11月28日に締め切られ、近日中に結果が公表される見込みだ。各球団で選手の契約締結、あるいは自由契約の発表がなされているが、中日の場合はどうだろうか。【動画】リチャードも棒立ち…中日・チェイビスの特大の決勝本塁打をチェック■投手：ウォルターズの退団は確定的、その他も残留微妙か今季の外国人投