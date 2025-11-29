¼éÈ÷¤Î°ÂÄê´¶¤â¤¢¤ë²¬ËÜ¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÏÂÀ½ÂçË¤¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î27Æü¡¢ÊÆÆü´©»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ­¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬Âç·¿Êä¶¯¸õÊä5¿Í¤Î¤¦¤ÁºÇÂç2¿Í¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡¢J.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡ª²¬ËÜ¤¬¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢