ドジャースが誇る最強ローテ4人衆。大谷、山本、スネル、グラスノーはいずれも高いポテンシャルを有するが……(C)Getty Imagesトレード拒否権が付帯しない「切り札」来季に球団史上となるワールドシリーズ3連覇に挑むドジャース。毎年のように大型補強を展開してきた“銀河系軍団”の強化に対する話題は、今オフも尽きない。ドラマチックな勝負に彩られた2025年シーズンが終わりを迎え、米球界はいよいよ移籍市場が活発化。各