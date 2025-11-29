巨人の阿部慎之助監督（４６）が２８日、日本ハムからＦＡ宣言して移籍が決まった松本剛外野手（３２）について言及し、外野サバイバルのゴングを鳴らした。入団会見から一夜明け、「みんなにいい刺激になっていると思う。ウチにとっては大事な中堅からベテランの選手の年代なので」と歓迎。「周りのことはいいから、とにかく自分のことを必死にやってくれればいい」とエールを送った。来季の外野のレギュラーはほぼ白紙。丸、