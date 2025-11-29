お笑いコンビ「千鳥」の大悟が２８日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）に総合ＭＣとして出演。飲食店で感じる独特の違和感について明かす一幕があった。この日、ファミレスなどでのタッチパネルでの注文について「ワシ、あれが全然ダメ。直接、『これ』って（店員に）頼みたいし。あれにされた瞬間に誰が作っとるんやって。あれに冷たさを感じてまうんですよ」と主張した大悟。ここで共演の