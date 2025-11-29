きょう29日(土)は、高気圧に覆われて西〜東日本は晴れる所が多く、各地で行楽日和となりそうです。北日本の日本海側では、午前中は雨や雪の降る所がありますが、日中は次第に天気が回復する見込みです。また、本州付近では冷たい北風は収まりますが、北海道では風の強い状態が続くでしょう。予想最高気温は、関東や北日本できのうより低い所が多く、この時期らしい寒さに戻りそうです。関東は15℃前後、北海道や東北北部はひと桁の