中日のナッシュ・ウォルターズ投手（28）が今季限りで退団することが決まった。この日、日本野球機構（NPB）から自由契約選手として公示された。ウォルターズはブルワーズ、エンゼルスなどを経て今季から中日に入団。救援陣に厚みを加える存在として期待されたが、故障などで3試合登板だった。また、メヒアが来季残留することが決まった。