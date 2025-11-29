広島は選手会ゴルフコンペの後に、総会が広島市内のホテルで開かれ、島内が新選手会長に就任した。堂林前会長から重責を託された29歳は「先輩や後輩の話を聞き、意見をまとめながら、より良いチームをつくっていきたい」と決意表明した。23年に最優秀中継ぎ投手の実績を持つセットアッパー。先発経験がない投手の会長就任は球団初で「個人の成績も伴わないと難しい立場だと思うので、気を引き締めてやらないといけない」と力を込